Мостовой считает, что уход Федуна не повлияет на выступление «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, повлияет ли уход Леонида Федуна на дальнейшее выступление «Спартака» в чемпионате России по футболу.

«Спартак» в этом сезоне должен быть в тройке. Я не вижу других команд, которые сильнее красно-белых, кроме «Зенита». Здесь не повлияет на выступление клуба, кто ушёл или пришёл, Федун, не Федун», — цитирует Мостового Betonmobile.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Константин Генич не исключил, что Зарема Салихова стала инициатором ухода Федуна из «Спартака».