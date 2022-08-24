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Мостовой считает, что уход Федуна не повлияет на выступление «Спартака»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, повлияет ли уход Леонида Федуна на дальнейшее выступление «Спартака» в чемпионате России по футболу.
Мостовой считает, что уход Федуна не повлияет на выступление «Спартака»
  • РИА Новости

«Спартак» в этом сезоне должен быть в тройке. Я не вижу других команд, которые сильнее красно-белых, кроме «Зенита». Здесь не повлияет на выступление клуба, кто ушёл или пришёл, Федун, не Федун», — цитирует Мостового Betonmobile.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны. 

Ранее Константин Генич не исключил, что Зарема Салихова стала инициатором ухода Федуна из «Спартака».

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