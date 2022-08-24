Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва выступит на турнире по гребле
«Гонка «Заезд дружбы» с участием призёров Олимпийских игр и чемпионатов мира пройдёт в этот раз среди байдарок-четвёрок. Каждый экипаж будет составлен из двух профессиональных гребцов и двух спортсменов, представляющих другие виды спорта», — цитирует ТАСС представителя оргкомитета соревнований.
Соревнования пройдут в акватории гребного канала «Москва» в Крылатском с 25 по 28 августа. «Заезд дружбы» состоится в заключительный день.
Ранее главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод высказался о санкциях в отношении отечественного спорта.