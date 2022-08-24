Агент Дзюбы — о голе в дебютном матче за «Демирспор»: идеальная характеристика Артёма
«Этот матч — идеальная характеристика Артёма. Человек три месяца был без игровой практики, уехал в чужую страну, но выходит в основе и с ходу забивает топ-клубу в гостях, становясь лучшим игроком своей команды по всем выкладкам. Комментарии излишни», — цитирует Гольдмана Sport24.
По его мнению, «Демирспор» точно будет бороться за медали чемпионата Турции сезона-2022/23.
18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.
«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу (2:4). Россиянин отметился голом.
Ранее в «Зените» оценили дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».