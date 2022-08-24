Кавазашвили: гол в ворота «Фенербахче» будет для Дзюбы хорошей визитной карточкой
«Молодец Артём, что забил гол. Этот мяч будет его самой хорошей визитной карточкой для всех турецких болельщиков, особенно для болельщиков «Адана Демирспор», — цитирует Кавазашвили Metaratings.
По его мнению, турецкий клуб приобрёл Дзюбу, чтобы российский форвард сумел «повторять свои рекорды».
«Поэтому они его и взяли, невзирая на возраст. Если он будет забивать голы и поможет команде», — пояснил Кавазашвили.
«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу (2:4). Россиянин отметился голом, а Балотелли не появился на поле.
Ранее в «Зените» оценили дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».