Кавазашвили: гол в ворота «Фенербахче» будет для Дзюбы хорошей визитной карточкой

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о дебюте нападающего Артёма Дзюбы за турецкий «Адана Демирспор».

«Молодец Артём, что забил гол. Этот мяч будет его самой хорошей визитной карточкой для всех турецких болельщиков, особенно для болельщиков «Адана Демирспор», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

По его мнению, турецкий клуб приобрёл Дзюбу, чтобы российский форвард сумел «повторять свои рекорды».

«Поэтому они его и взяли, невзирая на возраст. Если он будет забивать голы и поможет команде», — пояснил Кавазашвили.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу (2:4). Россиянин отметился голом, а Балотелли не появился на поле.

Ранее в «Зените» оценили дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».







