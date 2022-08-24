военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кавазашвили: гол в ворота «Фенербахче» будет для Дзюбы хорошей визитной карточкой

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о дебюте нападающего Артёма Дзюбы за турецкий «Адана Демирспор».

«Молодец Артём, что забил гол. Этот мяч будет его самой хорошей визитной карточкой для всех турецких болельщиков, особенно для болельщиков «Адана Демирспор», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

По его мнению, турецкий клуб приобрёл Дзюбу, чтобы российский форвард сумел «повторять свои рекорды».

«Поэтому они его и взяли, невзирая на возраст. Если он будет забивать голы и поможет команде», — пояснил Кавазашвили.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу (2:4). Россиянин отметился голом, а Балотелли не появился на поле.

Ранее в «Зените» оценили дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».




Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить