Махмадбеков считает, что россиян допустят до ЧМ-2022 по дзюдо в Ташкенте

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков выразил уверенность, что Международная федерация дзюдо (IJF) разрешит сборной России принять участие в чемпионате мира 2022 года в Узбекистане.

«Думаю, что, скорее всего, нас допустят. Неправильно втягивать спорт в политику. Тем более IJF не занимается этим. Мы с ними разговаривали об этой ситуации, когда выступали на турнире в Монголии. Они все за то, чтобы мы боролись», — цитирует Махмадбекова РИА Новости.

Он подчеркнул, что на соревнованиях в Монголии в сторону российских спортсменов не было никаких косых взглядов.

«В дзюдо у нас большая семья. Все друг к другу относятся хорошо, и всё было отлично», — добавил Махмадбеков.

Ранее российские дзюдоисты под нейтральным флагом приняли участие в международном турнире в Монголии, который проводился под эгидой IJF. Чемпионат мира пройдёт в Ташкенте с 6 по 13 октября.

IJF разрешает спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Инал Тасоев одержал победу на турнире серии Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе.



















