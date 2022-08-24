военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Махмадбеков считает, что россиян допустят до ЧМ-2022 по дзюдо в Ташкенте

Короткая ссылка
Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков выразил уверенность, что Международная федерация дзюдо (IJF) разрешит сборной России принять участие в чемпионате мира 2022 года в Узбекистане.

«Думаю, что, скорее всего, нас допустят. Неправильно втягивать спорт в политику. Тем более IJF не занимается этим. Мы с ними разговаривали об этой ситуации, когда выступали на турнире в Монголии. Они все за то, чтобы мы боролись», — цитирует Махмадбекова РИА Новости.

Он подчеркнул, что на соревнованиях в Монголии в сторону российских спортсменов не было никаких косых взглядов.

«В дзюдо у нас большая семья. Все друг к другу относятся хорошо, и всё было отлично», — добавил Махмадбеков.

Ранее российские дзюдоисты под нейтральным флагом приняли участие в международном турнире в Монголии, который проводился под эгидой IJF. Чемпионат мира пройдёт в Ташкенте с 6 по 13 октября.

IJF разрешает спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Инал Тасоев одержал победу на турнире серии Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе.








Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить