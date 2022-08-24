Махмадбеков считает, что россиян допустят до ЧМ-2022 по дзюдо в Ташкенте
«Думаю, что, скорее всего, нас допустят. Неправильно втягивать спорт в политику. Тем более IJF не занимается этим. Мы с ними разговаривали об этой ситуации, когда выступали на турнире в Монголии. Они все за то, чтобы мы боролись», — цитирует Махмадбекова РИА Новости.
Он подчеркнул, что на соревнованиях в Монголии в сторону российских спортсменов не было никаких косых взглядов.
«В дзюдо у нас большая семья. Все друг к другу относятся хорошо, и всё было отлично», — добавил Махмадбеков.
Ранее российские дзюдоисты под нейтральным флагом приняли участие в международном турнире в Монголии, который проводился под эгидой IJF. Чемпионат мира пройдёт в Ташкенте с 6 по 13 октября.
IJF разрешает спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Инал Тасоев одержал победу на турнире серии Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе.