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Агент Дзюбы: Артёму предлагали перейти в бельгийский клуб за копейки

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Леонид Гольдман, агент Артёма Дзюбы, рассказал о предложениях, которые поступали российскому форварду.

«У Артёма только в Турции было пять вариантов разной степени конкретики. Плюс несколько из России, Восточной Европы, парочка щедрых из стран Персидского залива. Было даже предложение из Бельгии», — цитирует агента Sport24.

По словам Гольдмана, Дзюба на стал принимать предложение из королевства на северо-западе Европы, поскольку «там предлагали реально копейки».

«Хотя клуб играл в еврокубках», — уточнил он.

18 августа российский форвард подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу (2:4). Россиянин отметился голом, а Балотелли не появился на поле.

Ранее в «Зените» оценили дебют Дзюбы за «Демирспор».



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