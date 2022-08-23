Турецкий журналист: Николсон перейдёт из «Спартака» в «Галатасарай»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае».

Клуб из Стамбула достиг соглашения о трансфере 25-летнего ямайского форварда, написал в социальных сетях журналист Якуп Чинар.

Уточняется, что в ближайшее время будет официально объявлено о трансфере Николсона.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ненад Портега, агент Николсона, дал понять, что футболист разочарован игровым временем в «Спартаке».

Ранее Портега прокомментировал информацию о переговорах с «Галатасараем» о возможном трансфере Николсона.