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СКА обыграл «Северсталь» на турнире в Санкт-Петербурге

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Санкт-петербургский СКА нанёс поражение череповецкой «Северстали» в товарищеском матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.
СКА обыграл «Северсталь» на турнире в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

Игра, которая прошла в Санкт Петербурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Романа Ротенберга.

Дубль в составе СКА оформил Марат Хайруллин. Также по одной шайбе забросили Валентин Зыков и Марат Хуснутдинов. У команды с Урала отличился Никита Гуслистов.

Помимо СКА и «Северстали», в турнире принимают участие омский «Авангард», «Сочи» и новосибирская «Сибирь».

Ранее сообщалось, что хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Спартаком» в предсезонном матче.

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