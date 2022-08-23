СКА обыграл «Северсталь» на турнире в Санкт-Петербурге

Санкт-петербургский СКА нанёс поражение череповецкой «Северстали» в товарищеском матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

Игра, которая прошла в Санкт Петербурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Романа Ротенберга.

Дубль в составе СКА оформил Марат Хайруллин. Также по одной шайбе забросили Валентин Зыков и Марат Хуснутдинов. У команды с Урала отличился Никита Гуслистов.

Помимо СКА и «Северстали», в турнире принимают участие омский «Авангард», «Сочи» и новосибирская «Сибирь».

Ранее сообщалось, что хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Спартаком» в предсезонном матче.