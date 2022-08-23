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Тихонов: «Спартак» будет меньше жаловаться на арбитров после ухода Федуна

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов предположил, как будут действовать арбитры в играх с участием московского «Спартака» после ухода Леонида Федуна.
Тихонов: «Спартак» будет меньше жаловаться на арбитров после ухода Федуна
  • РИА Новости

«Видимо, когда каждый матч совершаются ошибки против «Спартака», отсюда у Федуна была такая реакция. Если таких ярко выраженных ошибок не будет, которые были при нём, наверное, всё станет по-другому», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

По словам экс-хавбека «Спартака», хотелось бы, чтобы против всех команд было меньше судейских ошибок.

Федун 22 августа покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны. 

«Спартак», набравший 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 12 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как он может помочь «Спартаку» после ухода из клуба Федуна.





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