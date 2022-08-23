Венгерская федерация запретила гимнасткам из России участвовать в турнире в Будапеште

Руководство Федерации гимнастики Венгрии сообщило, что приняло решение запретить организаторам турнира по художественной гимнастике Gracia Cup в Будапеште включить в число участниц клубных соревнований российских и белорусских спортсменок.

«Мы изначально знали, что российским и белорусским гимнасткам запрещено сейчас выступать на турнире под эгидой FIG, поэтому мы их пригласили к себе на обычный клубный международный турнир. Но потом нам из нашей федерации гимнастики пришло письмо о том, что сборные России и Белоруссии не могут сейчас выступать ни на каких соревнованиях», — цитирует ТАСС представителя оргкомитета соревнований.

Как уточняется, в письме указано, что этот запрет распространяется на все соревнования, которые проходят на территории Евросоюза. Судьи из России и Белоруссии также не имеют права работать на европейских турнирах.

Gracia Cup состоится 28—29 августа. Соревнования включают два турнира, из которых только один пройдёт под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. FIG отстранила гимнастов из России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.