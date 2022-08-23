Тихонов: Соболев не заслуживает наказания за столкновение с Шуниным

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов высказался о столкновении форварда «Спартака» Александра Соболева с голкипером «Динамо» Антоном Шуниным.

«Ничего не должно быть. Соболев был первый на мяче, Шунин рисковал очень сильно здоровьем, потому что бросился на мяч. Будучи вратарём, он должен был это сделать», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

При этом экс-хавбек «Спартака» признал, что Соболев рисковал нанести серьёзную травму Шунину.

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Таким образом, «Динамо» впервые с 2008 года на своём поле обыграло «Спартак» в РПЛ. Победный мяч забил Константин Тюкавин на 27-й минуте.

Соболев в концовке встречи ударил голкипера бело-голубых бутсой по лицу в попытке дотянуться до мяча.

«Спартак», набравший 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 12 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал эпизод со столкновением Шунина и Соболева.











