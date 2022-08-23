Ари: Дзюба будет занимать лидирующие позиции в чемпионате Турции

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари оценил игру форварда «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в чемпионате Турции по футболу.

«Дзюба всегда был сильным игроком с большой историей, его хорошо воспринимают в команде. Он всегда занимает лидирующие позиции среди ребят. Поэтому уверен, что в Турции Артём покажет хороший футбол», — цитирует бразильца ТАСС.

Ари играл вместе с Дзюбой за красно-белых с 2010 по 2013 год.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции. Россиянин отметился голом в этой встрече.

Ранее Властимил Петржела оценил дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».











