военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Переход Карзева в «Динамо» сорвался, игрок вернётся в «Маккаби»

Короткая ссылка
Переход полузащитника Эдена Карзева из израильского «Маккаби» в московское «Динамо» сорвался.
Переход Карзева в «Динамо» сорвался, игрок вернётся в «Маккаби»
  • Gettyimages.ru

«Динамо» не смогло перевести средства за игрока, поэтому «Маккаби» объявил об отмене сделки и приказал Карзеву вернуться в расположение клуба.

Футболист присоединился к «Маккаби» в 2021 году. Карзев провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Игрок должен был подписать контракт с «Динамо» 5 августа, но затем переговоры между клубами приостановились.

Ранее агент полузащитника Карзева заявил, что игрок подпишет контракт с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить