Переход Карзева в «Динамо» сорвался, игрок вернётся в «Маккаби»

Переход полузащитника Эдена Карзева из израильского «Маккаби» в московское «Динамо» сорвался.

«Динамо» не смогло перевести средства за игрока, поэтому «Маккаби» объявил об отмене сделки и приказал Карзеву вернуться в расположение клуба.

Футболист присоединился к «Маккаби» в 2021 году. Карзев провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Игрок должен был подписать контракт с «Динамо» 5 августа, но затем переговоры между клубами приостановились.

Ранее агент полузащитника Карзева заявил, что игрок подпишет контракт с «Динамо».