Аршавин: переход — Шайхтдинова хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход 18-летнего защитника Дамира Шайхтдинова из «Спартака».

«Его трансфер — хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». Соперничество на уровне главных команд — одно, но ради игрока нужно сотрудничать», — цитирует Аршавина пресс-служба клуба.

23 августа «Зенит» объявил о переходе из «Спартака» 18-летнего защитника Дамира Шайхтдинова.

В сезоне-2021/22 защитник провёл 25 матчей в Первой лиге и МФЛ и отдал две результативные передачи.

Ранее в «Зените» рассказали, что Леонид Федун не препятствовал переходу Шайхтдинова.