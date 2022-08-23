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Аршавин: переход — Шайхтдинова хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом»

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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход 18-летнего защитника Дамира Шайхтдинова из «Спартака».
Аршавин: переход — Шайхтдинова хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом»
  • РИА Новости

«Его трансфер — хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». Соперничество на уровне главных команд — одно, но ради игрока нужно сотрудничать», — цитирует Аршавина пресс-служба клуба.

23 августа «Зенит» объявил о переходе из «Спартака» 18-летнего защитника Дамира Шайхтдинова.

В сезоне-2021/22 защитник провёл 25 матчей в Первой лиге и МФЛ и отдал две результативные передачи.

Ранее в «Зените» рассказали, что Леонид Федун не препятствовал переходу Шайхтдинова.

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