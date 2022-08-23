Мостовой не верит, что Дзюба забьёт 20 мячей за «Адана Демирспор»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о дебюте Артёма Дзюбы за «Адана Демирспор».

«Он вышел в основном составе, забил гол. Наверное, этот гол один из самых легких в его карьере. Сейчас он будет доказывать все на поле в довольно сильном чемпионате, там играть не так просто», — цитирует Мостового ТАСС.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечению срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции. Россиянин отметился голом в своей дебютной встрече.

Ранее Властимил Петржела оценил дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».





