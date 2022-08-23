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Керк: не уверен, что «Локомотив» сможет догнать «Зенит»

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Нападающий столичного «Локомотива» Гирано Керк оценил шансы московской команды в борьбе за медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Керк: не уверен, что «Локомотив» сможет догнать «Зенит»
  • Gettyimages.ru

«У нас получился плохой старт сезона. Но у нас отличный состав. Мы можем выигрывать матчи и всё так же соревноваться с лучшими. На данный момент я не могу сказать, что мы опередим «Зенит», потому что «Локо» потерял много очков», — цитирует Керка Sport24.

Голландский форвард выразил надежду, что «Локомотив» будет играть только лучше.

«В конце сезона увидим, кто на каком месте финиширует», — добавил он.

«Локомотив» в матче шестого тура чемпионата России одержал первую победу в сезоне-2022/23. 

Железнодорожники (шесть очков) занимают 12-е место в турнирной таблице. В матче седьмого тура, который состоится 28 августа, «Локо» примет на своём поле «Оренбург». 

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в меньшинстве разгромил «Химки» в матче РПЛ.

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