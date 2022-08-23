Романов — о контракте с «Айлендерс»: хочу больше играть в зоне нападения
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«Я хочу улучшить свою игру с шайбой. Также я могу показывать силовой хоккей, могу применять силовые приёмы и начинать атаки. Хочу больше играть в зоне нападения», — цитирует 22-летнего россиянина «Спорт-Экспресс».
Романов дал понять, что уже прибыл в расположение команды и начал подготовку к старту в регулярном чемпионате НХЛ.
«Честно говоря, я уже готов играть», — сказал он.
Романов подписал контракт с «Айлендерс» на три года с зарплатой $2,5 млн. В сезоне-2021/22 НХЛ россиянин провёл 79 матчей, в которых набрал 13 (3 + 10) очков.
Ранее сообщалось, что форвард Дмитрий Овчинников вернулся из НХЛ в «Сибирь».