Романов — о контракте с «Айлендерс»: хочу больше играть в зоне нападения

Защитник Александр Романов высказался о подписании контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс».

«Я хочу улучшить свою игру с шайбой. Также я могу показывать силовой хоккей, могу применять силовые приёмы и начинать атаки. Хочу больше играть в зоне нападения», — цитирует 22-летнего россиянина «Спорт-Экспресс».

Романов дал понять, что уже прибыл в расположение команды и начал подготовку к старту в регулярном чемпионате НХЛ.

«Честно говоря, я уже готов играть», — сказал он.

Романов подписал контракт с «Айлендерс» на три года с зарплатой $2,5 млн. В сезоне-2021/22 НХЛ россиянин провёл 79 матчей, в которых набрал 13 (3 + 10) очков.

Ранее сообщалось, что форвард Дмитрий Овчинников вернулся из НХЛ в «Сибирь».





