Мостовой — о работе Писарева в «Химках»: нельзя было убирать Юрана

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подверг критике решение руководства «Химок» поменять Сергей Юрана на Николая Писарева на посту главного тренера команды.

«Назначать человека, который нигде раньше не был, — удивительно. Вся ситуация в «Химках» — кошмар. Команда в последних двух играх показала чудовищный результат. Неправильно было убирать Юрана», — цитирует Мостового Metaratings.

Сергей Юран и «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Его место занял Писарев.

«Химки» при Писареве потерпели поражение от «Ахмата» (1:3) и «Локомотива» (0:3).

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, сам ли Юран отказался от продолжения работы в подмосковном клубе.