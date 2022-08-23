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Мостовой — о работе Писарева в «Химках»: нельзя было убирать Юрана

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подверг критике решение руководства «Химок» поменять Сергей Юрана на Николая Писарева на посту главного тренера команды.
Мостовой — о работе Писарева в «Химках»: нельзя было убирать Юрана
  • globallookpress.com

«Назначать человека, который нигде раньше не был, — удивительно. Вся ситуация в «Химках» — кошмар. Команда в последних двух играх показала чудовищный результат. Неправильно было убирать Юрана», — цитирует Мостового Metaratings.

Сергей Юран и «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Его место занял Писарев.

«Химки» при Писареве потерпели поражение от «Ахмата» (1:3) и «Локомотива» (0:3). 

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, сам ли Юран отказался от продолжения работы в подмосковном клубе.

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