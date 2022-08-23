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Канчельскис: Дзюба и Балотелли должны не тащить одеяло на себя, а играть для команды

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о конкуренции между нападающими Артёмом Дзюбой и Марио Балотелли в «Адана Демирспор».
Канчельскис: Дзюба и Балотелли должны не тащить одеяло на себя, а играть для команды
  • РИА Новости

«У него главный конкурент — Балотелли. Думаю, это будет хорошая борьба за место в составе. Главное, чтобы они на себя одеяло не тащили, играли для команды», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Он добавил, что хочет, чтобы у Дзюбы всё получилось и конкуренция не выходила за рамки спортивной.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу (2:4). Россиянин отметился голом, а Балотелли не появился на поле.

Ранее в «Зените» оценили дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».

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