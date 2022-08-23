Генич прокомментировал возможный приход Вяльбе в «Спартак»
- РИА Новости
«Вяльбе продемонстрировала результат и правильные методы управления. Она состоявшийся человек, ей по барабану такие вещи, как распилить, унести, пронести, продавить. Ей просто было бы интересно это с точки зрения спортивного менеджмента», — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».
22 августа Вяльбе заявила о готовности войти в руководство «Спартака».
Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».
«Зенит» (14 очков) лидирует в РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков).
Ранее «Спартак» поблагодарил Федуна за завоёванные трофеи.