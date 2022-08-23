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Генич прокомментировал возможный приход Вяльбе в «Спартак»

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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о готовности главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе войти в руководство «Спартака».
Генич прокомментировал возможный приход Вяльбе в «Спартак»
  • РИА Новости

«Вяльбе продемонстрировала результат и правильные методы управления. Она состоявшийся человек, ей по барабану такие вещи, как распилить, унести, пронести, продавить. Ей просто было бы интересно это с точки зрения спортивного менеджмента», — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

22 августа Вяльбе заявила о готовности войти в руководство «Спартака».

Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

«Зенит» (14 очков) лидирует в РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). 

Ранее «Спартак» поблагодарил Федуна за завоёванные трофеи.

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