Генич прокомментировал возможный приход Вяльбе в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о готовности главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе войти в руководство «Спартака».

«Вяльбе продемонстрировала результат и правильные методы управления. Она состоявшийся человек, ей по барабану такие вещи, как распилить, унести, пронести, продавить. Ей просто было бы интересно это с точки зрения спортивного менеджмента», — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

22 августа Вяльбе заявила о готовности войти в руководство «Спартака».

Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

«Зенит» (14 очков) лидирует в РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков).

Ранее «Спартак» поблагодарил Федуна за завоёванные трофеи.