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Стал известен файт-кард TOP DOG: Prospect 6

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27 августа в московском фитнес-клубе TOP DOG CLUB состоится турнир TOP DOG: Prospect 6.
Стал известен файт-кард TOP DOG: Prospect 6
  • Gettyimages.ru

В главном бою вечера Суламбек Алый Зверь Шахгириев и Денис Отморозок Пилипчук проведут поединок в промежуточной весовой категории до 87 кг.

Полный файт-кард турнира:

Владимир Шелопугин — Теймур Гази Алиев;

Павел Поздняков — Александр Король Улиц Абрамов;

Андрей Белый Акимов — Владимир Мономах Бурмак;

Рамазон Рама Алиматов — Максим Бугимен Счислёнок;

Руслан Алияров — Никита Севостьянов;

Айрат Сибгатуллин — Иван Мастак Нушкин;

Александр Питбуль Татарский — Владислав Палач Сурков;

Константин Destroyer Чередниченко — Рафаэль Buffalo Абрахамьян;

Иван F1 Абрамов — Вячеслав Мирзаев;

Магомед-Амин Non Stop Пирбудаков — Валерий Хитман Шевырёв;

Никита Кузнецов — Николай Ebosher Терехов;

Суламбек Алый Зверь Шахгириев — Денис Отморозок Пилипчук.

Все бои карда пройдут по правилам номерных турниров TOP DOG, но в четырёхунцевых перчатках для ММА.

Ранее сообщалось, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов может провести поединок с американцем Стивеном Томпсоном.

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