Стал известен файт-кард TOP DOG: Prospect 6
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В главном бою вечера Суламбек Алый Зверь Шахгириев и Денис Отморозок Пилипчук проведут поединок в промежуточной весовой категории до 87 кг.
Полный файт-кард турнира:
Владимир Шелопугин — Теймур Гази Алиев;
Павел Поздняков — Александр Король Улиц Абрамов;
Андрей Белый Акимов — Владимир Мономах Бурмак;
Рамазон Рама Алиматов — Максим Бугимен Счислёнок;
Руслан Алияров — Никита Севостьянов;
Айрат Сибгатуллин — Иван Мастак Нушкин;
Александр Питбуль Татарский — Владислав Палач Сурков;
Константин Destroyer Чередниченко — Рафаэль Buffalo Абрахамьян;
Иван F1 Абрамов — Вячеслав Мирзаев;
Магомед-Амин Non Stop Пирбудаков — Валерий Хитман Шевырёв;
Никита Кузнецов — Николай Ebosher Терехов;
Суламбек Алый Зверь Шахгириев — Денис Отморозок Пилипчук.
Все бои карда пройдут по правилам номерных турниров TOP DOG, но в четырёхунцевых перчатках для ММА.
Ранее сообщалось, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов может провести поединок с американцем Стивеном Томпсоном.