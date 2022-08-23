В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе китайских инвесторов

В московском «Торпедо» не слышали об интересе к команде со стороны одного из китайских банков.

По информации «Спорт-Экспресс», китайский банк не выкупит права на «Торпедо».

По сообщению Telegram-канала «Раздевалка», «некий» китайский банк рассматривает возможность приобретения футбольного клуба «Торпедо».

Ранее юрист Александр Добровинский рассказал, что китайский банк может купить один из московских футбольных клубов, чтобы продвигать свои интересы в России.

До этого сообщалось, что китайский банк заинтересован в покупке футбольного клуба из России.