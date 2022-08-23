военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе китайских инвесторов

Короткая ссылка
В московском «Торпедо» не слышали об интересе к команде со стороны одного из китайских банков.
В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе китайских инвесторов
  • AP

По информации «Спорт-Экспресс», китайский банк не выкупит права на «Торпедо».

По сообщению Telegram-канала «Раздевалка», «некий» китайский банк рассматривает возможность приобретения футбольного клуба «Торпедо».

Ранее юрист Александр Добровинский рассказал, что китайский банк может купить один из московских футбольных клубов, чтобы продвигать свои интересы в России.

До этого сообщалось, что китайский банк заинтересован в покупке футбольного клуба из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить