Ребров обратился к ушедшему из «Спартака» Федуну

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров обратился к бывшему владельцу московского клуба Леониду Федуну.

«Сколько лет я в клубе, он всегда был с нами и вёл вперёд. Но всё когда-то заканчивается. Большое спасибо за заботу и любовь к команде! С большим уважением и благодарностью», — написал Ребров в своём Telegram-канале.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Напомним, что Ребров защищал цвета московского клуба с 2011 по 2021 год. В настоящий момент он работает в структуре красно-белых.

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