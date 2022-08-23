военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ребров обратился к ушедшему из «Спартака» Федуну

Короткая ссылка
Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров обратился к бывшему владельцу московского клуба Леониду Федуну.
Ребров обратился к ушедшему из «Спартака» Федуну
  • РИА Новости

«Сколько лет я в клубе, он всегда был с нами и вёл вперёд. Но всё когда-то заканчивается. Большое спасибо за заботу и любовь к команде! С большим уважением и благодарностью», — написал Ребров в своём Telegram-канале.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Напомним, что Ребров защищал цвета московского клуба с 2011 по 2021 год. В настоящий момент он работает в структуре красно-белых.

Ранее Зарема Салихова подвела итоги своей работы в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить