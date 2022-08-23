Макинрой считает, что на игру Медведева негативно влияет ситуация на Украине
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«Тренд у мужчин будет таким же, как у женщин. Претендовать на победу может кто угодно. Казалось, Даниил будет явным номером один, но не знаю, что с ним произошло. Может, на него влияет ситуация на Украине», — цитирует Макинроя Marca.
Российский теннисист является первой ракеткой мира. Он гарантированно останется лидером рейтинга ATP до US Open.
Открытый чемпиона США — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
Ранее Медведев оценил степень готовности к US Open и финальной части сезона.