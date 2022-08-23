Макинрой считает, что на игру Медведева негативно влияет ситуация на Украине

Семикратный чемпион турниров Большого шлема Джон Макинрой озадачился состоянием первой ракетки мира Даниила Медведева в преддверии Открытого чемпионата США 2022 года.

«Тренд у мужчин будет таким же, как у женщин. Претендовать на победу может кто угодно. Казалось, Даниил будет явным номером один, но не знаю, что с ним произошло. Может, на него влияет ситуация на Украине», — цитирует Макинроя Marca.

Российский теннисист является первой ракеткой мира. Он гарантированно останется лидером рейтинга ATP до US Open.

Открытый чемпиона США — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Ранее Медведев оценил степень готовности к US Open и финальной части сезона.