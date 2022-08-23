Жиго прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о решении Леонида Федуна покинуть пост президента московского клуба.

«Я узнал о решении Федуна, я уважаю его решение. Просто хочу сказать ему спасибо за всё, что он сделал для «Спартака». Он всегда выкладывался по максимуму», — цитирует Жиго «Чемпионат».

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания ЛУКОЙЛ сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Напомним, что Жиго выступал в московском клубе с 2018 по 2022 год.

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