«Зенит» объявил о трансфере защитника «Спартака» Шайхтдинова

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе из «Спартака» 18-летнего защитника Дамира Шайхтдинова.

«Сине-бело-голубые приветствуют Дамира Шайхтдинова в Петербурге и желают удачи и новых побед в составе «Зенита»!» — написала пресс-служба.

В сезоне-2021/22 защитник провёл 25 матчей в Первой лиге и МФЛ и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает защитника в €150 тыс.

Петербургский клуб (14 очков) является лидером РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее «Зенит» поздравил Артёма Дзюбу с днём рождения.