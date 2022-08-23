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Агент Мантуана рассказал о готовности футболиста сыграть полноценный матч за «Зенит»

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Бразильский агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Мантуана, оценил возможность полузащитника Густаво Мантуана сыграть полноценный матч за «Зенит».
Агент Мантуана рассказал о готовности футболиста сыграть полноценный матч за «Зенит»
  • Gettyimages.ru

«Готов ли Мантуан наконец провести все 90 минут на поле после перенесённой травмы? Это вопрос, скорее, к господину Семаку. Но лично моя позиция — я в него верю», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Мантуан дебютировал за «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России с московским ЦСКА (2:1). Полузащитник отличился спустя девять минут после появления на поле в концовке второго тайма.

Питерский клуб арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Мантуан хочет, чтобы «Зенит» активировал опцию выкупа.

 

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