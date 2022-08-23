Агент Мантуана рассказал о готовности футболиста сыграть полноценный матч за «Зенит»

Бразильский агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Мантуана, оценил возможность полузащитника Густаво Мантуана сыграть полноценный матч за «Зенит».

«Готов ли Мантуан наконец провести все 90 минут на поле после перенесённой травмы? Это вопрос, скорее, к господину Семаку. Но лично моя позиция — я в него верю», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Мантуан дебютировал за «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России с московским ЦСКА (2:1). Полузащитник отличился спустя девять минут после появления на поле в концовке второго тайма.

Питерский клуб арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Мантуан хочет, чтобы «Зенит» активировал опцию выкупа.