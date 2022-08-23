В Суперкубке Единой лиги ВТБ впервые примут участие иностранные команды
- РИА Новости
Шесть команд будут поделены на две группы. Матчи группового этапа пройдут с 22 по 24 сентября. Встречи за пятое и третье места, а также финал состоятся 25 сентября.
«Первый Суперкубок прошёл ярко и показал себя как отдельный престижный турнир, где лучшие команды лиги могли проверить свои силы. В этом году мы увеличили количество участников и изменили формат проведения», — заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
Также она рассказала, что состав участников Суперкубка пополнят зарубежные клубы.
В прошлом году впервые состоялся Суперкубок Единой лиги ВТБ, победу в котором одержал ЦСКА, обыграв «Зенит» в решающем матче.
Ранее американский форвард Даррал Уиллис подписал контракт с БК «Локомотив-Кубань».