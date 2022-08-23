The Times: УЕФА подозревает лондонский «Арсенал» в нарушении правил финансового фэйр-плей
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Первоначальный анализ выявил нарушения у «канониров» в сезоне-2021/22. Окончательное решение о санкциях УЕФА вынесет в сентябре, сообщает The Times.
Руководство «Арсенала» утверждает, что в клубе соблюдали все правила и не получали никаких предупреждений от УЕФА.
После трёх туров «Арсенал» (девять очков) занимает лидирующую позицию в АПЛ.
Ранее «Арсенал» разгромил «Борнмут» в третьем туре АПЛ.