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The Times: УЕФА подозревает лондонский «Арсенал» в нарушении правил финансового фэйр-плей

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Лондонский «Арсенал» попал в число клубов, которые находятся под наблюдением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за возможного нарушения правил финансового фэйр-плей.
The Times: УЕФА подозревает лондонский «Арсенал» в нарушении правил финансового фэйр-плей
  • Gettyimages.ru

Первоначальный анализ выявил нарушения у «канониров» в сезоне-2021/22. Окончательное решение о санкциях УЕФА вынесет в сентябре, сообщает The Times.

Руководство «Арсенала» утверждает, что в клубе соблюдали все правила и не получали никаких предупреждений от УЕФА.

После трёх туров «Арсенал» (девять очков) занимает лидирующую позицию в АПЛ.

Ранее «Арсенал» разгромил «Борнмут» в третьем туре АПЛ.

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