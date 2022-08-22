Несмотря на гол Дзюбы в дебютном матче, «Адана Демирспор» уступил «Фенербахче»

«Адана Демирспор» в дебютном матче нападающего Артёма Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу.

Игра, прошедшая в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Дзюба провёл на поле 87 минут и отметился голом (66-я минута). Второй мяч за «Адана Демирспор» забил Юнес Беланда с пенальти (56-я).

В составе победителей голами отличились Эннер Валенсия (20-я, 41-я), Миха Зайц (47-я) и Эзган Алиоски (83-я).

Таким образом, «Фенербахче» (семь очков) поднялся на первое место в турнирной таблице. «Адана Демирспор» (шесть очков) — шестой.

Ранее Дзюба попал в стартовый состав «Адана Демирспор» на матч с «Фенербахче».