На домашней арене ХК «Локомотива» обрушился медиакуб, есть один пострадавший

На домашнем стадионе ярославского «Локомотива» — «Арене-2000 Локомотив» — во время проведения монтажных работ упал медиакуб.

«В этот момент рядом с конструкцией находились люди, и один из монтажников был вынужден обратиться за помощью к медикам», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что пострадавший в скором времени будет выписан из больницы, его жизни ничто не угрожает. Ледовая арена также не пострадала. В заявлении говорится, что будут проведены проверки, чтобы выяснить причину инцидента.

Ранее ХК «Торпедо» в серии буллитов обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче.