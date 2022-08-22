«Фенербахче» забил с пенальти после просмотра VAR в дебютном матче Дзюбы за «Адана Демирспор»

Нападающий Артём Дзюба дебютировал за «Адана Демирспор» в матче третьего тура чемпионата Турции с «Фенербахче».

На 20-й минуте встречи нападающий «Фенербахче» Эннер Валенсия открыл счёт в матче, забив с пенальти. Одиннадцатиметровый удар был назначен после просмотра VAR.

Игра между командами в эти минуты проходит в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

Ранее Дзюба попал в стартовый состав «Адана Демирспор» на матч с «Фенербахче».