Ребко: Федун ничего не понимал в футболе

Бывший полузащитник московского «Спартака» Алексей Ребко высказался о решении Леонида Федуна покинуть пост президента московского «Спартака».

«Поживём — увидим, как говорится. Может, ещё Федуна будем вспоминать как хорошего президента, но в футболе он ничего не понимал», — цитирует Ребко «РБ Спорт».

Федун являлся руководителем красно-белых 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

22 августа компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее Виталий Мутко прокомментировал решение Леонида Федуна покинуть пост президента «Спартака».