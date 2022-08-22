«Чемпионат»: Федун покинет исполком РФС

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун покинет исполком РФС.

«Федун не может больше состоять в исполкоме РФС. На следующей конференции произойдут довыборы другого кандидата», — сообщает источник «Чемпионата».

Напомним, что Федун сложил с себя полномочия президента «Спартака».

Федун являлся руководителем красно-белых 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

22 августа компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента московского клуба.