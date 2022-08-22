Metaratings: «Крылья Советов» могут приобрести полузащитника Чирковича

Сербский полузащитник «Вождовац» Александар Чиркович продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

Самарцы близки к приобретению футболиста. В ближайшее время ожидается его прибытие в расположение команды, сообщает Metaratings.ru

В сезоне-2021/22 серб провёл 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

«Крылья» (шесть очков) идут на десятом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (14 очков).

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил интерес к футболистам самарских «Крыльев Советов»: защитнику Юрию Горшкову и полузащитнику Роману Ежову.