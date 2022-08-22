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ХК «Торпедо» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче

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Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в серии буллитов одержали победу над московским «Динамо» в контрольной встрече.
ХК «Торпедо» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на льду «ВТБ Арены», завершилась со счётом 6:6 в основное время. По буллитам автозаводцы оказались сильнее бело-голубых (3:1).

В составе «Торпедо» дубль оформил Денис Венгрыжановский (20-я и 35-я минуты). Также по шайбе забросили Ю Сато (6-я), Андрей Белевич (9-я), Сергей Гончарук (25-я) и Кирилл Ураков (35-я). У «Динамо» отличились Якоб Лилья (2-я), Илья Каблуков (12-я), Богдан Тринеев (36-я), Эрик О'Делл (45-я), Иван Игумнов (53-я) и Владислав Михайлов (54-я)

«Динамо» стартует в КХЛ матчем на своём льду с казанским «Ак Барсом» 3 сентября. «Спартак» за день до этого примет хабаровский «Амур».

Ранее хоккеисты «Динамо» обыграли «Спартак» в товарищеском матче.

 

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