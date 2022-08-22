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Ананко считает, что уход Федуна вряд ли негативно повлияет на подопечных Абаскаля

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Бывший защитник и тренер «Спартака» Дмитрий Ананко высказал мнение, что уход из клуба Леонида Федуна не скажется на футболистах.
Ананко считает, что уход Федуна вряд ли негативно повлияет на подопечных Абаскаля
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Конечно, сейчас мы не можем сказать, продолжат ли «Спартак» финансировать в том же объёме, что и раньше. Но, поймите, деньги в футбол не играют. На поле выходят живые люди. Может, и есть смысл в данной перезагрузке. Все знают, что красно-белые входили в топ-3 страны по бюджету, но результата не давали. В этом плане должен быть достигнут баланс. Что касается нынешнего сезона, я не думаю, что смена власти негативно повлияет на подопечных Гильермо Абаскаля. Игроки должны оставаться профессионалами, выполнять свои функции и делать то, что от них требует наставник», — заявил Ананко RT.

Ранее Ананко отреагировал на информацию об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

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