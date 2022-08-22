Уткин — об ошибке Умярова в матче с «Динамо»: в РПЛ был день кармы

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о результативной ошибке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче шестого тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

«Видимо, в эти выходные в чемпионате России был день кармы. Самое удивительное, что «Динамо» напустилось на Умярова на всех уровнях, включая директорат, с колкостями по этому поводу. Интересно, если это настолько безнравственно, то что же вы сами так себя ведёте?» — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

Напомним, что на 27-й минуте Умяров потерял мяч перед своей штрафной, а форвард бело-голубых Константин Тюкавин воспользовался моментом и оформил гол. Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».

Ранее технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров показал видео с реакцией игроков «Спартака» на ошибку Умярова.