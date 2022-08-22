РФС рассмотрит инцидент с полузащитником ЦСКА Кучаевым на матче с «Ахматом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит вопрос о нахождении полузащитника ЦСКА Константина Кучаева на скамейке запасных во время матча шестого тура РПЛ с «Ахматом».

«Что касается матча ЦСКА — «Ахмат», рассмотрим нарушение ЦСКА регламента чемпионата России. Имеется в виду нахождение Кучаева в технической зоне. Вопросов с заявкой ЦСКА нет», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Напомним, что хавбек попал в стартовый состав красно-синих, однако был заменён на полузащитника Ивана Облякова из-за повреждения.

По данным сайта РПЛ, Кучаев остался в числе запасных в протоколе встречи, что нарушало регламент чемпионата. Армейцы могут получить техническое поражение в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС в случае, если подтвердится неправильная замена футболиста.

Ранее в ЦСКА назвали технической ошибкой появление Кучаева в протоколе на матч с «Ахматом».