РФС рассмотрит инцидент с полузащитником ЦСКА Кучаевым на матче с «Ахматом»
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«Что касается матча ЦСКА — «Ахмат», рассмотрим нарушение ЦСКА регламента чемпионата России. Имеется в виду нахождение Кучаева в технической зоне. Вопросов с заявкой ЦСКА нет», — цитирует Григорьянца ТАСС.
Напомним, что хавбек попал в стартовый состав красно-синих, однако был заменён на полузащитника Ивана Облякова из-за повреждения.
По данным сайта РПЛ, Кучаев остался в числе запасных в протоколе встречи, что нарушало регламент чемпионата. Армейцы могут получить техническое поражение в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС в случае, если подтвердится неправильная замена футболиста.
Ранее в ЦСКА назвали технической ошибкой появление Кучаева в протоколе на матч с «Ахматом».