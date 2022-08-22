Нурмагомедов: мы не смотрим на Оливейру как на проходного соперника, но мы пройдём его

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между российским бойцом смешанного стиля Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Конечно, изучали, смотрели и до сих пор смотрим. Он очень хорошо закидывает гильотину. Надо быть осторожным. У него такое тело, к этому расположенное. Мы на него ни в коем случае не смотрим как на проходного соперника. Но мы уверены, что пройдём его. У нас есть такая уверенность!» — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Россиянин сразится с бразильцем 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее Нурмагомедов высказался о возможной смене весовой категории Махачевым.