Медина оценил конкуренцию ЦСКА с «Зенитом» в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился мнением о конкуренции армейцев с «Зенитом».

«После игры с «Зенитом» у нас есть уверенность, что мы можем с ними бороться. Мы могли выиграть, были судейские вопросы, отмена гола и так далее, но ничего страшного. Мы проиграли в гостях, но получили уверенность, что можем бодаться с «Зенитом», — цитирует Медину «Чемпионат».

Матч шестого тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:2.

Петербургский клуб (14 очков) вышел в лидеры РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Торпедо» (1 очко) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее защитник столичного ЦСКА Милан Гайич оценил перспективы команды на чемпионство в РПЛ сезона-2022/23.