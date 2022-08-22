Кордоба высказался о своём возможном уходе из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о возможном уходе из клуба.

«На данный момент я футболист «Краснодара», — цитирует игрока «РБ Спорт».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

29-летний спортсмен присоединился к краснодарскому клубу в 2021 году. Футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Вандерсона, который выступает за «Интернасьонал» на правах аренды.