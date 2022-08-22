Цорн: Гильерме недоволен игровым временем, но он не против решения ставить Худякова

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, как вратарь Маринато Гильерме реагирует на нехватку игрового времени.

«Гиля — очень статусный и важный футболист для нас. И конечно, он недоволен игровым временем, но он не против решения ставить Худякова в состав. Когда мы продлевали контракт, сразу договорились: кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть», — цитирует Цорна Sport24.

23 мая стало известно, что красно-зелёные продлили контракт с вратарём до 2024 года.

36-летний голкипер присоединился к московской команде в 2007 году. В общей сложности в «Локомотиве» он провёл 303 матча, пропустил 285 мячей и 118 раз отстоял на ноль.

Ранее Цорн высказался о ситуации с выплатами от «Ниццы» за трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека.