Рублёв выпал из топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв выпал из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Согласно обновлённому мировому рейтингу ATP, россиянин опустился на 11-е место, его обогнал польский теннисист Хуберт Хуркач.

Первое место всё так же занимает россиянин Даниил Медведев, на втором расположился немец Александр Зверев, на третьем — Рафаэль Надаль.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) от грека Стефаноса Циципаса.