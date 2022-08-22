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Рублёв выпал из топ-10 рейтинга ATP

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Российский теннисист Андрей Рублёв выпал из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рублёв выпал из топ-10 рейтинга ATP
  • Gettyimages.ru
  • © Minas Panagiotakis

Согласно обновлённому мировому рейтингу ATP, россиянин опустился на 11-е место, его обогнал польский теннисист Хуберт Хуркач.

Первое место всё так же занимает россиянин Даниил Медведев, на втором расположился немец Александр Зверев, на третьем — Рафаэль Надаль.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) от грека Стефаноса Циципаса.

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