Рублёв выпал из топ-10 рейтинга ATP
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Согласно обновлённому мировому рейтингу ATP, россиянин опустился на 11-е место, его обогнал польский теннисист Хуберт Хуркач.
Первое место всё так же занимает россиянин Даниил Медведев, на втором расположился немец Александр Зверев, на третьем — Рафаэль Надаль.
Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) от грека Стефаноса Циципаса.