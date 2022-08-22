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Гайич: ЦСКА важно не отпускать «Зенит» в турнирной таблице и всегда быть рядом

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Защитник столичного ЦСКА Милан Гайич оценил перспективы команды на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.
Гайич: ЦСКА важно не отпускать «Зенит» в турнирной таблице и всегда быть рядом
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Что касается борьбы за чемпионство, ЦСКА нужно показывать хороший футбол каждый тур и выигрывать как можно больше матчей. Нам важно не отпускать «Зенит» в турнирной таблице, всегда быть рядом», — цитирует Гайича «Чемпионат».

Петербургский клуб (14 очков) вышел в лидеры РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Торпедо» (1 очко) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о лидерстве команды из Санкт-Петербурга в чемпионате России по футболу.

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