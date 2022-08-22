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Трусова заявила о желании попробовать себя в большом теннисе

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Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова сообщила, что хочет попробовать себя в большом теннисе.
Трусова заявила о желании попробовать себя в большом теннисе
  • РИА Новости

«Было бы интересно попробовать себя в большом теннисе. За игрой конкретных теннисистов особо не слежу, просто интересен сам процесс», — цитирует Трусову ТАСС.

Напомним, что фигуристка участвовала в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, где с первой попытки показала результат 3,80 м.

27 июля спортсменка попробовала себя в кёрлинге.

Ранее сообщалось, что Трусова выступит на контрольных прокатах сборной России.

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