Трусова заявила о желании попробовать себя в большом теннисе
- РИА Новости
«Было бы интересно попробовать себя в большом теннисе. За игрой конкретных теннисистов особо не слежу, просто интересен сам процесс», — цитирует Трусову ТАСС.
Напомним, что фигуристка участвовала в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, где с первой попытки показала результат 3,80 м.
27 июля спортсменка попробовала себя в кёрлинге.
Ранее сообщалось, что Трусова выступит на контрольных прокатах сборной России.