Чорич высказался о своей победе на теннисном турнире в Цинциннати

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал свою победу на теннисном турнире «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Это был очень, очень тяжёлый матч. Сначала я играл не очень хорошо, а он очень сильно давил на меня. Но я начал лучше подавать и, как следствие, наладил свою игру. Мне приходилось бороться изо всех сил. Кажется, что второй сет — лучший для меня в этом году», — цитирует Чорича сайт ATP.

Он также поблагодарил родителей, сестру, команду и тренера за поддержку и добавил, что если бы не работа его физиотерапевта, то он не смог бы выйти на корт.

25-летний хорват обыграл грека Стефаноса Циципаса в двух сетах со счётом 7:6 (7:0), 6:2. Игра продолжалась 1 час 58 минут.

Благодаря победе Чорич в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов поднимется с 152-го на 29-е место.

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