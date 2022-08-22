Журналист Морган раскритиковал Руни за слишком частое обсуждение Роналду

Британский журналист Пирс Морган раскритиковал бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни за слишком частое обсуждение нападающего Криштиану Роналду.

«Я предлагаю Руни перестать давать свои советы по управлению МЮ, а также прекратить обсуждать и критиковать Роналду, чей уровень таланта, успеха и физической подготовки всегда затмевал и затмевает Руни», — написал журналист в Twitter.

Он также отметил, что у специалиста низкий процент побед в качестве тренера, а его команда «Ди-Си Юнайтед» проигрывает со счётом 0:6.

21 августа 36-летний специалист призвал тренера МЮ Эрика тен Хага не выпускать португальца на поле в матче с «Ливерпулем» из-за плохой формы.

«Манчестер Юнайтед» 23 августа примет «Ливерпуль» в рамках четвёртого тура чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага занимают последнее место в турнирной таблице, «Ливерпуль» — 15-й.

Ранее Руни высказался о будущем Роналду.