военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Журналист Морган раскритиковал Руни за слишком частое обсуждение Роналду

Короткая ссылка
Британский журналист Пирс Морган раскритиковал бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни за слишком частое обсуждение нападающего Криштиану Роналду.

«Я предлагаю Руни перестать давать свои советы по управлению МЮ, а также прекратить обсуждать и критиковать Роналду, чей уровень таланта, успеха и физической подготовки всегда затмевал и затмевает Руни», — написал журналист в Twitter.

Он также отметил, что у специалиста низкий процент побед в качестве тренера, а его команда «Ди-Си Юнайтед» проигрывает со счётом 0:6.

21 августа 36-летний специалист призвал тренера МЮ Эрика тен Хага не выпускать португальца на поле в матче с «Ливерпулем» из-за плохой формы.

«Манчестер Юнайтед» 23 августа примет «Ливерпуль» в рамках четвёртого тура чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага занимают последнее место в турнирной таблице, «Ливерпуль» — 15-й.

Ранее Руни высказался о будущем Роналду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить