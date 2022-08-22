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Левандовски вошёл в историю «Барселоны», забив дубль в день рождения

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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски отметился дублем в матче в матче второго тура чемпионата Испании по футболу с «Реал Сосьедадом» (4:1).

Как сообщает MisterChip в Twitter, 34-летний польский нападающий стал третьим игроком в истории «Барселоны», который оформил дубль в матче Примеры в свой день рождения.

Последним футболистом, кто получил данное достижение, был бразилец Роналдо 22 сентября 1996 года в матче с «Реал Сосьедадом», а первооткрывателем был Хулио Салинас в 1988 году в матче с «Эльче».

Поляк перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.

Ранее сообщалось, что у Левандовски украли часы стоимостью €70 тыс.

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