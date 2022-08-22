Чорич обыграл Циципаса и стал победителем теннисного турнира в Цинциннати
25-летний хорватский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса в двух сетах со счётом 7:6 (7:0), 6:2. Игра продолжалась 1 час 58 минут.
Греческий теннисист сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи. Хорват сделал семь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из 12 и допустил две двойные ошибки.
Призовой фонд турнира составил $6,3.
Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) от Циципаса.